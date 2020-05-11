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2020-05-11 القبض على قائد مركبة صدم جهاز رصد آلي في القصيم جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه متابعات الخليج 365 - واس أعلنت شرطة القصيم القبض على قائد مركبة تعمد صدم جهاز رصد آلي على أحد الطرق في المنطقة. Advertisements وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله – من القبض على قائد مركبة، قام عمداً بصدم جهاز رصد آلي على أحد الطرق في المنطقة ، وتوثيق لحظة فعله الإجرامي بإتلاف الممتلكات العامة، وهو (مواطن في العقد الثاني من العمر )، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة. تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر











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