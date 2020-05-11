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إغلاق 25 منشأة غذائية في مكة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قامت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية بإغلاق 25 منشأة غذائية خلال الأيام الثلاثة الماضية؛  ويأتي ذلك لرصد مخالفات في الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار .

وتفصيلا، أغلقت 25 منشأة غذائية لأسباب عدة، أبرزها عدم التزام العمال بلبس القفازات والكمامات وتعقيم الموقع، وعدم توفير عقود لشركات التوصيل، ووجود لحوم مجهولة المصدر، إضافة إلى تدني مستوى النظافة.

وتواصل الفرق الرقابية الميدانية أعمالها الرقابية الميدانية على جميع المنشآت الغذائية بصفة مستمرة للتأكد من تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا؛ وذلك حرصًا على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم.

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