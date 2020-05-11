شكرا لمتابعة خبر عن رئيس غرفة الرياض: المتعثرون في مشروع مان ديفان أهملوا محلاتهم وتركوها للعمالة(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعاد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، فتح ملف متضرري مان ديفان، قائلا : هذا كلام يعاقب عليه القانون. أعاد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، فتح ملف متضرري مان ديفان، قائلا : هذا كلام يعاقب عليه القانون. وقال العجلان خلال برنامج " الليوان" : المتعثرين في مشروع مان ديفان أهملوا محلاتهم، ولم يقوموا على تجارتهم بأنفسهم، وتركوها للعمالة!. وأضاف : كل القروض اللي جت من بنك التسليف وصندوق تنمية الموارد البشرية راحت لشباب مان ديفان مباشرة، وما كنت آخذ منها شي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس غرفة الرياض: المتعثرون في مشروع مان ديفان أهملوا محلاتهم وتركوها للعمالة(فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.