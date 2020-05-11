مستشار أمني يدعو لتأسيس هيئة مستقلة للعمالة الوافدة بالمملكة (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضح الدكتور سعود المصيبيح المستشار الأمني السابق، ضرورة تخصيص هيئة مستقلة للعمالة الوافدة، تضع الأنظمة واللوائح، وتتابع تنفيذها، لتضع الأمور في نصابها. أوضح الدكتور سعود المصيبيح المستشار الأمني السابق، ضرورة تخصيص هيئة مستقلة للعمالة الوافدة، تضع الأنظمة واللوائح، وتتابع تنفيذها، لتضع الأمور في نصابها. وقال خلال برنامج " ياهلا " : رب ضارّة نافعة، فيروس كورونا كشف لنا المستور عن أزمةسكن العمالة. وأضاف : وأبرز علامات استفهام كبيرة حول: كيف سُمح لهذه العمالة أن تعيش وتسكن بهذا الوضع السيء طيلة هذه السنوات؟!.

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