شكرا لمتابعة خبر عن سامي الزهراني ياسا: الراقي الشرعي الذي يضرب المريض مؤذي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

انتقد سامي الزهراني ياسا، الراقي الشرعي الذي يضرب المريض، مؤكدًا أن هذا مؤذي للناس ومخالف للانظمة

وقال ياسا خلال قناة " الرسالة " : لماذا لا يوجد عيادة أو لجنه بها راقي شرعي ودكتور علم نفس

في حين أكد أن تقليد البعض له لم يؤثر على شهرته لأن الكذب ينتهي، قائلا : نا لم أتجه لتقديم نوع معين من المحتوى من أجل الشهرة فقط ولكن لظروف عائلية.