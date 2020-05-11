شكرا لمتابعة خبر عن سامي الزهراني ياسا: الراقي الشرعي الذي يضرب المريض مؤذي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):انتقد سامي الزهراني ياسا، الراقي الشرعي الذي يضرب المريض، مؤكدًا أن هذا مؤذي للناس ومخالف للانظمة
وقال ياسا خلال قناة " الرسالة " : لماذا لا يوجد عيادة أو لجنه بها راقي شرعي ودكتور علم نفس
في حين أكد أن تقليد البعض له لم يؤثر على شهرته لأن الكذب ينتهي، قائلا : نا لم أتجه لتقديم نوع معين من المحتوى من أجل الشهرة فقط ولكن لظروف عائلية.
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