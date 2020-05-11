شكرا لمتابعة خبر عن 6 استخدامات للذكاء الاصطناعي لمكافحة كورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وحدة التحول الرقمي بالمملكة، على أن الذكاء الاصطناعي يعتبر من أبرز التقيات في مواجهة فيروس كورونا الجديد.

وقالت وحدة التحول الرقمي عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إنه هناك 6 مجالات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مواجهة كورونا بالمملكة.

وجاءت المجالات كالتالي: (الإنذارات والتنبيهات المبكرة، لوحات التحكم والقياس، والمتابعة والتنبؤ).

وأضافت: " يتم استخدامه في التشخيص وتقييم الحالات، المراقبة والرصد في الأماكن العامة، أبحاث تطوير العلاج).