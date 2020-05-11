شكرا لمتابعة خبر عن 6 استخدامات للذكاء الاصطناعي لمكافحة كورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت وحدة التحول الرقمي بالمملكة، على أن الذكاء الاصطناعي يعتبر من أبرز التقيات في مواجهة فيروس كورونا الجديد.
وقالت وحدة التحول الرقمي عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إنه هناك 6 مجالات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مواجهة كورونا بالمملكة.
وجاءت المجالات كالتالي: (الإنذارات والتنبيهات المبكرة، لوحات التحكم والقياس، والمتابعة والتنبؤ).
وأضافت: " يتم استخدامه في التشخيص وتقييم الحالات، المراقبة والرصد في الأماكن العامة، أبحاث تطوير العلاج).
كانت هذه تفاصيل خبر 6 استخدامات للذكاء الاصطناعي لمكافحة كورونا في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.