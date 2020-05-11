شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر يوضح الحد المسموح به يومياً من التمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضح خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب، اليوم الأحد، الحد المسموح به يومياً من التمر.
وقال النمر عبر حسابه الرسمي على " تويتر " إن للشخص السليم ولكنه خامل بدنياً(لايمارس أي نشاط رياضي)ولديه زيادة وزن وقابلة للسكري يُنصح بألاّ يتجاوز (5) تمرات خلاص يوميا.
وأضاف: أمّا النشط بدنيا فلا حرج عليه من تناول التمر.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد النمر يوضح الحد المسموح به يومياً من التمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.