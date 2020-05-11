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خالد النمر يوضح الحد المسموح به يومياً من التمر

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب، اليوم الأحد، الحد المسموح به يومياً من التمر.

وقال النمر عبر حسابه الرسمي على " تويتر " إن للشخص السليم ولكنه خامل بدنياً(لايمارس أي نشاط رياضي)ولديه زيادة وزن وقابلة للسكري يُنصح بألاّ يتجاوز (5) تمرات خلاص يوميا.

وأضاف: أمّا النشط بدنيا فلا حرج عليه من تناول التمر.

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