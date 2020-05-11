" أبا الخيل " يكشف تفاصيل الهزة الأرضية التي ضربت جنوب غربي المملكة بعمق 6 كم (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): كشف طارق أبا الخيل المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية عن تفاصيل الهزة الأرضية التي ضربت جنوب غربي المملكة بعمق 6 كم. كشف طارق أبا الخيل المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية عن تفاصيل الهزة الأرضية التي ضربت جنوب غربي المملكة بعمق 6 كم. وقال أبا الخيل خلال اتصال هاتفي في برنامج " ياهلا ":" غدا سينطلق فريق عمل لموقع الهزة وسيتم محطات رصد للهزات الأرضية الكثيفة والصغيرة ". ولفت أبا الخيل:" الهيئة تقوم بعمل الدراسات والأبحاث ولتخاذ الإجراءات اللازمة "، مبينا:" سينطلق فريق عمل للبؤرة نفسها وسيتم متابعة الهزات الأرضية ". وأوضح أبا الخيل:" 270 محطة ترصد كل كبيرة وصغيرة من الهزات الأرضية بالتنسيق مع الجهات المعنية "، مشيرا:" المنطقة التي حدث فيها الهزة لم تعهد الهزات الأرضية والهيئة تتابع أسبابها ".

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