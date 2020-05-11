شكرا لمتابعة خبر عن مشاهد فخر لأطباء سعوديين في رومانيا يحاربون فيروس "كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أظهر مقطع فيديو، اليوم الأحد، مشاهد فخر لأطباء سعوديين في رومانيا يحاربون فيروس "كورونا"

وقال الأطباء في مقطع الفيديو نشرته وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي على "تويتر" : واجبنا البقاء في المستشفى، وواجبكم البقاء في المنزل،

وحاز المقطع على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدوا على أن هذا هي أخلاق السعوديين.