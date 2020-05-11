شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد " تنبه من سحب رعدية ممطرة على المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمن سحبا رعدية ممطرة ، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والمهد، ووادي الفرع وبدر تسبب تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وبينت الأرصاد أن الحالة سوف تستمر من الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاثنين وحتى التاسعة مساءً من اليوم نفسه .