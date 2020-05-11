تلاوة خاشعة للشيخ علي الحذيفي خلال أداء صلاة التراويح عام 1409 (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وثق مقطع فيديو تلاوة خاشعة بصوت الشيخ علي الحذيفي خلال أداء صلاة التراويح عام 1409 هـ في مكة المكرمة. وثق مقطع فيديو تلاوة خاشعة بصوت الشيخ علي الحذيفي خلال أداء صلاة التراويح عام 1409 هـ في مكة المكرمة. ولاقي المقطع انتشارا وتداولا واسعا بمنصات السوشيال، حيث انهالت التعليقات وجاءت كالتالي:" المعروف أن الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي، لاتغيرون أذان المغرب ". وتضمنت التعليقات أيضا:" علي جابر الحذيفي محمد أيوب الخليفي الشريم، والخايط روحانية بالحرم، علي جابر الحذيفي محمد أيوب الخليفي الشريم والخايط روحانية بالحرم ".

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