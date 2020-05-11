رابط التسجيل في برنامج تمهير السعودي التدريب على رأس العمل

نشرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، اليوم الأحد 10 مايو 2020، رابط التسجيل في برنامج تمهير أي التدريب على رأس العمل، داعية السعوديين الراغبين في الالتحاق إلى تقديم البيانات.

وقالت وكالة (واس) إن برنامج تمهير خاص بالمواطنين السعودييين والسعوديات، مشيرة إلى ضرورة أن يكون المسجل لم يتقدم لأي وظيفة في آخر 6 أشهر، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج.

كما تتضمن شروط التسجيل في برنامج تمهير، أن يكون المُسجل حامل لشهادة البكالوريوس أو الدكتوراة أو الماجستر، موضحة أنه يُمكن لمن تنطبق عليه المعايير السابقة، الالتحاق بالبرنامج. اضغط هنا.

وفي سياقٍ متصل، أشارت واس إلى أن فترة التدريب في برنامج تمهير تبلغ من ثلاثة إلى ستة أشهر، مبينة أنه يجري تدريب المستفيدين في المنظمات الدولية ومؤسسات الدولة الحكومية وأبرز المنشآت المحلية.

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ولفتت إلى أن برنامج تمهير يرمي إلى صقل خبرات المشاركين وإكسابهم المهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل، داعية الخريجين والخريجات إلى المسارعة للالتحاق بفرصة تدريب البرنامج.

وفي الإطار ذاته، قال صندوق هدف لتنمية الموارد البشرية السعودية، إنه جرى إيداع أكثر من 17 مليون ريال، عن شهر نيسان المنصرم، للمتدربين المتحقلين في برنامج تمهير للتدريب.

وذكر الصندوق أن كل متدرب في برنامج تمهير سوف يحصل على مبلغ مالي قدره ثلاثة آلاف ريال كل شهر، كمكافأة إلى جانب شهادة رسمية سيحصلون عليها في النهاية، منوها إلى أن المكافأة توجه لحسابات المتدربين مباشرة.