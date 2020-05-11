رابط تحميل تطبيق طمني لمعرفة أماكن المعقمات والكمامات في السعودية

نشرت هيئة الغذاء والدواء السعودية، يوم الأحد 10 مايو 2020، رابط تحميل تطبيق طمني، للاستعلام عن أماكن بيع الكمامات والمعقمات في الصيدليات المنتشرة بمحافظات المملكة.

وقالت الهيئة في تصريح صحفي إن تطبيق طمني يوفر للمستخدمين إمكانية التعرف على أماكن الصيدليات التي يوجد لديها معقمات وكمامات، موضحا أنه يتضمن ما يزيد عن ألف صيدلية في المدن السعودية.

وأشارت الهيئة إلى أنه يجري تحديث الكميات الموجودة من المستلزمات الصحية للوقاية من مرض كورونا سواء المعقمات أو الكمامات من خلال تطبيق طمني بشكل دوري ومستمر على مدار الساعة. رابط تحميل تطبيق طمني السعودية 2020

وذكرت أن تطبيق طمني يوفر أيضا إمكانية معرفة أماكن الصيدليات المرجعية التي يوجد لديها مستلزمات طبية لا تتوفر لدى غيرها، بالإضافة إلى عرض معلومات الأدوية وبدائلها حال لم تكن متوفرة.

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وبحسب هيئة الغذاء والدواء، فإنه من خلال تطبيق طمني، يظهر إشعارات استدعاء للدواء وتحذيرات، مشيرة إلى أمكانية تقديم شكاوي من قبل المستهلكين حال ظهرت لديهم أي أعراض بعد تناول الدواء المطلوب.

ونوهت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى أن هناك نسخة من تطبيق طمني باللغة العربية وأخرى بالإنجليزية، مشددة على ضرورة استخدامه في الفترة الحالية، التي تشهد حظر التجول لساعات وأيام.

كما يوفر تطبيق طمني، للمستخدمين في مدن ومحافظات المملكة، ميزة البحث السريع والفوري عن المنتج الذي تتولى الهيئة الإشراف عليه، من ضمنها منتجات التجميل والغذاء والأدوات الطبية كافة. وفقا للهيئة.