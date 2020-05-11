تفاصيل قصة وفاة نور سليمان الدهاسي في ذمة الله

خيّم الحزن على منصات التواصل الاجتماعي، مساء يوم الأحد 10 / 5 / 2020، وذلك بعد وقت قصير من الإعلان عن تفاصيل سبب خبر وفاة نور سليمان الدهاسي في السابع عشر من شهر رمضان 1441.

وأطلق الناشطون في موقع التواصل تويتر، وسم (نور سليمان الدهاسي في ذمه الله)، إذ قدموا التعازي إلى والديها خاصة وعموم عائلتها والمواطنين في المملكة، معبرين عن حزنهم؛ جراء هذا المصاب الجلل.

وكتب الناشط حمد بن حمود الدعجاني في تويتر: لله ما أعطى ولله ما أخذ، الحمدلله على كل حال، الله يصبرنا على فراقها ويرحمها ويعفو عنها ويجمعنا بها بجنات النعيم في جنة الفردوس الأعلى يا رب.

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أما الناشط فجر العبود، فقد قال : "اللهم ارحم جدتي، عاشت طيبه الذكر وماتت طيبه الذكر. اللهم ارحم من كانت بشوشه الوجه وطيبه القلب، اللهم اجعلها ممن يقولون "ياليت اهلي يعلمون ما انا به من نعيم"، وأذقها حلاوة الجنة وريحها وطيبها ومسكها".

فيما، قال سلمان بن بندر العبود في حسابه الشخصي، ناعيا جدته نور الدهاسي: لك حفيد عاهدك أن لا ينساك من دعائه حتى يجاورك. اللهّم أرحم جدتي و أسكنها فسيح جناتك يا ربّ، فيما تلقى سيل من التعازي.

من جانبها، قالت أم مشهور الدعجاني عن الراحلة نور الدهساني: يا محبوبة الناس، يا طيبة القلب، وأم الجميع، يا أطهر قلب، داعية الله تعالى أن يرحمها ويعطي المتوفى من فضله.

وتلقت الراحلة نور سليمان الدهساني، الآلاف من كلمات النعى والترحم، من قبل أفراد أسرتها الناشطين في منصة تويتر، إذ أشاروا إلى أن وفاتها شكّل فاجعة بالنسبة لهم في هذه الأيام الفضيلة.