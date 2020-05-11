الشيخ الخثلان: الاعتكاف بالبيوت لا يصح في الظروف الحالية

أكد عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الدكتور سعد الخثلان، أن من شروط صحة الاعتكاف أن يكون في مسجد، وقد نُقل الإجماع على ذلك، مؤكدًا أنه لا يصح في البيوت أثناء الظروف الحالية.

وأشار الشيخ الخثلان، في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» اليوم الأحد، إلى أنه «في الظروف الحالية يسأل بعض الناس عن حكم الاعتكاف في البيوت، والجواب: لا يصح؛ لأن من شروط صحة الاعتكاف أن يكون في مسجد، وقد نقل الإجماع على ذلك».

متابعًا: «لكن من اعتاد فيما مضى الاعتكاف يكتب له أجره كاملًا»، مبينًا أنه «يمكن للمسلم أن يفعل في بيته ما كان يفعله في معتكفه بالمسجد لكن بغير نية الاعتكاف».

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