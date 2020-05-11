التعليم: اعتماد آلية تعيين رؤساء الجامعات.. خلال المدة الانتقالية للنظام الجديد

استمرار القائمين بالعمل لحين إقرار بنود القرار..

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، صدور الموافقة على آلية تعيين رؤساء الجامعات خلال المدة الانتقالية لتطبيق نظام الجامعات الجديد. جاء ذلك في بيان بثته إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، موضحة أن القرار شمل: إحلال مسمى (رؤساء الجامعات) محل (مديرو الجامعات)، مع استمرار مديري الجامعات القائمين بالعمل عند إقرار هذه البنود، إلى أن يتم التعيين وفق نظام الجامعات الجديد. اقرأ أيضًا: وزير التعليم يبحث معايير القبول بالجامعات ومسارات الثانوية.. ويؤكدعلى تعزيز كفاءة الإنفاق

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