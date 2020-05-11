بإيداع الدفعة الـ30.. تعرف على تفاصيل 73 مليار ريال إجمالي دفعات حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، إيداعه 2.18 مليار ريال إجمالي مخصصات دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثلاثين 78%، وبلغ عددهم نحو 12 مليون مستفيد.

وفي وقت سابق، أقر برنامج حساب المواطن عددًا من الضوابط الجديدة شملت الفرد المستقل، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة الثامنة والعشرين من شهر مارس لعام 2020م.

التعديلات التي أقرها برنامج حساب المواطن

ومن التعديلات التي طالب برنامج حساب المواطن المستفيدين باستيفائها كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، إلزام المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه 18 عامًا أو أكثر؛ وذلك برفع أحد الإثباتات التالية:

• عقد إيجار موحد من منصة إيجار.

• صك ملكية السكن.

• مشهد إثبات سكن جامعي أو إسكان أحد المعاهد أو الكليات العسكرية.

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ونوه برنامج حساب المواطن، أن هناك مهلة المستقلين من المستفيدين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم، مشيرًا إلى أن هذه المهلة تنتهي في العاشر من شهر يونيو المقبل.

كما تضمنت الضوابط التي طالب برنامج حساب المواطن بتعديلها، أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

إجمالي المبالغ والتعويضات التي أودعها البرنامج

وأوضح سلطان القحطاني المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعات السابقة بلغت 11.5 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 73.3 مليار ريال؛ منها 475 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأشار المتحدث باسم برنامج حساب المواطن، إلى أن 48% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل؛ حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 909 ريالات، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة شكلوا ما نسبته 60%.

وكشف حساب المواطن أن عدد التابعين للبرنامج بلغ أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وعدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق تعدى 1.4 مليون مستفيد، شكلوا 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

كما نوه المتحدث باسم برنامج حساب المواطن، بأن نسبة أرباب الأسر بلغ 92%، أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة المستقلات 56%، وشكل المستقلين 44%، موضحًا أن 85% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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