ابتداءً من اليوم.. أمانة المدينة تلزم البقالات والتموينات بأجهزة الدفع الإلكتروني

ضمن جهود مكافحة كورونا والتقليل من تداول العملات النقدية
بدأت الفرق الرقابية في أمانة المدينة المنورة متابعة تنفيذ توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية بإلزام البقالات والتموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من اليوم الأحد.
وأوضحت الأمانة أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا والتقليل من تداول العملات النقدية.
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