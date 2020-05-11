ضمن جهود مكافحة كورونا والتقليل من تداول العملات النقدية

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كانت هذه تفاصيل خبر ابتداءً من اليوم.. أمانة المدينة تلزم البقالات والتموينات بأجهزة الدفع الإلكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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