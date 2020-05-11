"النيابة العامة" تحدد 3 حالات للقبض على المتهم أو توقيفه بعد الإفراج عنه

أكدت النيابة العامة، اليوم الأحد، أن أمر الإفراج عن المتهم لا يمنع المحقق من إصدار أمر جديد بالقبض عليه أو توقيفه.

وفي بيان عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قالت النيابة العامة: "للمحقق إصدار أمر قبض جديد على المُتهم وتوقيفه على ذمة قضية سَبق أن صدر بحقه أمرٌ بالإفراج تجاهها، حال تحقق المُقتضى النظامي بشأنه".

وحددت النيابة (3) حالات لصدور أمر بالقبض على المتهم وتوقيفه ثانية، وهي: إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بما شُرط عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.

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