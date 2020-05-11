وزارة النقل تكثف أعمال السلامة على طرق المملكة خلال فترة منع التجول

كثفت وزارة النقل أعمال السلامة على الطرق التابعة لها في جميع طرق المملكة خلال الستين يومًا الماضية، وضاعفت أعمالها على الطرق خلال فترة منع التجول؛ ما أسهم في إنجاز العديد من أعمال السلامة بإجمالي أطوال بلغت مليونين و770 ألف متر في مختلف مناطق المملكة.

وجرى الانتهاء من عمل سياج السلك العالي الشد بطول 410 آلاف متر، إضافة إلى تنفيذ 42 مصد حيوانات، وإنشاء حواجز خرسانية على أكثر من 25 ألف متر، وحواجز معدنية على أكثر من 24 ألف متر، وحواجز أسطوانية على أكثر من 3 آلاف متر.

وأشارت الوزارة إلى أن الطرق زودت بأكثر من 12600 وحدة عيون قطط تحذيرية، إضافة إلى تركيب 1498 لوحة مرورية (إرشادية وتحذيرية وتنظيمية)، علاوة على القيام بأعمال الدهانات على أكثر من 2200 متر طولي، وتركيب 2360 عامودًا مرنًا على الطرق، وإنشاء تقنية الاهتزازات التحذيرية على أكثر من مليونين و300 ألف متر، إضافة إلى تركيب بردورات لفصل الحركة بإجمالي أطوال بلغ 4800 متر طولي، كما استكملت أعمال تحسين التقاطعات وشملت 10 تقاطعات، وانتهت من تركيب 20 بوابة سياج.

وتأتي هذه الأعمال ضمن عدة أعمال تعكف الوزارة على تنفيذها لضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز جميع المشروعات ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، للارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.