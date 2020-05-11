السعودية اليوم / كلية الطب بجامعة الإمام تحتفل بشكل افتراضي بتخريج الدفعة السابعة " للطلاب " والأولى " للطالبات " للعام الجامعي 1440/ 1441هـ



الرياض 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس

احتفلت كلية الطب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية " بشكل افتراضي " اليوم بتخريج الدفعة السابعة من " طلاب " كلية الطب ، والدفعة الأولى " للطالبات " .

وقدم معالي مدير الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري تهنئته للخريجين، كما قدم الشكر للقيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على إدارتها المتميزة لجائحة فايروس

ووجه معاليه كلمة للخريجين بأن يحسنوا التعامل مع القضايا الإنسانية ومع المرضى الذين يحتاجون إلى أيد حانية تضمد جراحهم وتخفف آلامهم، وأن يكونوا البلسم الشافي لهم ويعكسوا أخلاقيات هذه المهنة العظيمة حتى يكونوا أطباء أكفاء فاعلين يخدمون دينهم ووطنهم وإنسانيتهم ، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقهم في حياتهم العلمية والعملية .

من جهته هنأ وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور فهد بن صالح اللحيدان الخريجين والخريجات على تخرجهم ، كما قدمت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة نوف العجمي التهنئة للخريجات كونهن أول دفعة من طبيبات جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية.

وأدى عميد كلية الطب الدكتور طارق العسبلي قسم التخرج بمشاركة الطلاب والطالبات، مشيرا إلى أن عدد الخريجين بلغ 162 طالبا وطالبة (32 طالبة) و (130 طالبا ) ، وحصل على مرتبة الشرف الأولى ( طالبان وطالبتان ) ، وحصل على مرتبة الشرف الثانية 35 من الطلبة ( 12 طالبة) و (23 طالبا) .

// انتهى //

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الرياض 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واساحتفلت كلية الطب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية " بشكل افتراضي " اليوم بتخريج الدفعة السابعة من " طلاب " كلية الطب ، والدفعة الأولى " للطالبات " .وقدم معالي مدير الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري تهنئته للخريجين، كما قدم الشكر للقيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على إدارتها المتميزة لجائحة فايروس كورونا المستجد، صحيا واقتصادياً وإنسانيا، التي أثبتت براعة التصرف ورشد القرار في التعامل معها، والشكر على دعمها وعنايتها واهتمامها بالتعليم بصفة عامة والتعليم الجامعي بصفة خاصة ولجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية الطب ، الأمر الذي دفع الكلية لتتمكن من تأدية برامجها الطبية والتعليمية المتطورة التي تتواكب مع ما وصل إليه التعليم الطبي لتتوفر بيئة تعليمية ذات جودة عالية ، خرجت أطباء ذوي كفاءة علمية ، متحلين بالأمانة والمهنية في تقديم الرعاية الطبية ، والشكر موصول لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على جهوده في دعم الجامعات ، وإدارة سير العملية التعليمية عن بعد لمنظومة التعليم العام والجامعي .ووجه معاليه كلمة للخريجين بأن يحسنوا التعامل مع القضايا الإنسانية ومع المرضى الذين يحتاجون إلى أيد حانية تضمد جراحهم وتخفف آلامهم، وأن يكونوا البلسم الشافي لهم ويعكسوا أخلاقيات هذه المهنة العظيمة حتى يكونوا أطباء أكفاء فاعلين يخدمون دينهم ووطنهم وإنسانيتهم ، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقهم في حياتهم العلمية والعملية .من جهته هنأ وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور فهد بن صالح اللحيدان الخريجين والخريجات على تخرجهم ، كما قدمت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة نوف العجمي التهنئة للخريجات كونهن أول دفعة من طبيبات جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية.وأدى عميد كلية الطب الدكتور طارق العسبلي قسم التخرج بمشاركة الطلاب والطالبات، مشيرا إلى أن عدد الخريجين بلغ 162 طالبا وطالبة (32 طالبة) و (130 طالبا ) ، وحصل على مرتبة الشرف الأولى ( طالبان وطالبتان ) ، وحصل على مرتبة الشرف الثانية 35 من الطلبة ( 12 طالبة) و (23 طالبا) .// انتهى //01:00ت م0231

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