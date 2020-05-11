السعودية اليوم / رئيس الوزراء البريطاني: لن تلغى إجراءات العزل العام لكن سنبدأ تخفيف بعض الإجراءات تدريجيا



لندن 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واس

كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم أنه لن تلغى في الوقت الحالي إجراءات العزل العام في بريطانيا، لكنه أشار إلى خطط لبدء تخفيف بعض الإجراءات تدريجيا.

وقال بوريس جونسون، في كلمة تلفزيونية:" إن إنهاء إجراءات العزل العام هذا الأسبوع ليس الوقت المناسب... بدلا من ذلك، نتخذ الخطوات الدقيقة الأولى لتعديل إجراءاتنا".

ويأتي هذا القرار من رئيس الوزراء البريطاني بعد إغلاق معظم الاقتصاد لمدة تقارب سبعة أسابيع.

وأضاف أنه ابتداء من غد الاثنين، سيشجع أولئك الذين لا يستطيعون العمل من المنزل بنشاط على الذهاب إلى العمل، كما سيُسمح للأشخاص بدءا من يوم الأربعاء بالتريض في الهواء الطلق بدون حد أقصى للمدة ما داموا يلتزمون بإرشادات التباعد الاجتماعي.

وقال جونسون: "يمكنك الجلوس تحت أشعة الشمس في متنزهك المحلي، ويمكنك القيادة إلى وجهات أخرى، بل ويمكنك ممارسة

وذكر أيضا أنه على البريطانيين تجنب استخدام وسائل النقل العام، خصوصا وأن البلاد بدأت تحقيق أهدافها من خطة محاصرة فيروس

وتطرق جونسون إلى أن بريطانيا أقامت نظام إنذار جديد للتعرف على عدد إصابات فيروس كورونا يتضمن 5 مراحل لتحديد مستوى انتشار الفيروس.

وأضاف جونسون "ليسا لدينا خيار سوى السيطرة على فيروس كورونا"، مشيرا إلى أنها أزمة كلفت بريطانيا خسائر اقتصادية كبيرة.

وقال: إن بريطانيا تمر حاليا بالمستوى الرابع من نظام الإنذار خلال فترة الإغلاق ويمكنها أن تنتقل تدريجيا إلى المستوى الثالث، ما يعني أنه من الممكن إعادة فتح قطاعات من الحياة العامة. مبينا تحديد المستوى بشكل أساسي من خلال معدل الإصابات والعدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس.

وأوضح جونسون أن مستوى الإنذار سيخبر بمدى شدة وصرامة تدابير التباعد الاجتماعي الواجب تطبيقها، فكلما انخفض المستوى قل عدد الإجراءات، وكلما ارتفع المستوى كلما كان علينا أن نكون أكثر صرامة.

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00:22ت م

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لندن 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم أنه لن تلغى في الوقت الحالي إجراءات العزل العام في بريطانيا، لكنه أشار إلى خطط لبدء تخفيف بعض الإجراءات تدريجيا.وقال بوريس جونسون، في كلمة تلفزيونية:" إن إنهاء إجراءات العزل العام هذا الأسبوع ليس الوقت المناسب... بدلا من ذلك، نتخذ الخطوات الدقيقة الأولى لتعديل إجراءاتنا".ويأتي هذا القرار من رئيس الوزراء البريطاني بعد إغلاق معظم الاقتصاد لمدة تقارب سبعة أسابيع.وأضاف أنه ابتداء من غد الاثنين، سيشجع أولئك الذين لا يستطيعون العمل من المنزل بنشاط على الذهاب إلى العمل، كما سيُسمح للأشخاص بدءا من يوم الأربعاء بالتريض في الهواء الطلق بدون حد أقصى للمدة ما داموا يلتزمون بإرشادات التباعد الاجتماعي.وقال جونسون: "يمكنك الجلوس تحت أشعة الشمس في متنزهك المحلي، ويمكنك القيادة إلى وجهات أخرى، بل ويمكنك ممارسة الرياضة ولكن فقط مع أفراد أسرتك"، مشيرا إلى أنه قد يعاد فتح الخدمات العامة للمواطنين في يوليو المقبل إذا انخفض عدد الإصابات بشكل كبير.وذكر أيضا أنه على البريطانيين تجنب استخدام وسائل النقل العام، خصوصا وأن البلاد بدأت تحقيق أهدافها من خطة محاصرة فيروس كورونا ، وأن أعداد الإصابات بكورونا في بريطانيا في انخفاض مستمر.وتطرق جونسون إلى أن بريطانيا أقامت نظام إنذار جديد للتعرف على عدد إصابات فيروس كورونا يتضمن 5 مراحل لتحديد مستوى انتشار الفيروس.وأضاف جونسون "ليسا لدينا خيار سوى السيطرة على فيروس كورونا"، مشيرا إلى أنها أزمة كلفت بريطانيا خسائر اقتصادية كبيرة.وقال: إن بريطانيا تمر حاليا بالمستوى الرابع من نظام الإنذار خلال فترة الإغلاق ويمكنها أن تنتقل تدريجيا إلى المستوى الثالث، ما يعني أنه من الممكن إعادة فتح قطاعات من الحياة العامة. مبينا تحديد المستوى بشكل أساسي من خلال معدل الإصابات والعدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس.وأوضح جونسون أن مستوى الإنذار سيخبر بمدى شدة وصرامة تدابير التباعد الاجتماعي الواجب تطبيقها، فكلما انخفض المستوى قل عدد الإجراءات، وكلما ارتفع المستوى كلما كان علينا أن نكون أكثر صرامة.//انتهى//00:22ت م0218

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