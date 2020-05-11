السعودية اليوم / جيبوتي تمديد فترة العزل العام إلى 17 مايو الجاري



جيبوتي 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10مايو 2020 م واس

قررت الحكومة الجيبوتية تمديد فترة العزل العام إلى 17 مايو الجاري، وذلك في سياق الجهود الرامية إلى وقف انتشار فيروس

وأفاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي محمود علي يوسف بأن الحكومة قررت اليوم زيادة تمديد فترة العزل بأسبوع في ضوء ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا مقارنة مع النتائج السابقة.

ووفق معطيات لوزارة الصحة الجيبوتية تم تسجيل 1189 حالة إصابة مؤكدة وثلاث وفيات و 834 حالة شفاء.

وكانت جيبوتي قد اتخذت تدابير صارمة لوقف انتشار الجائحة تتجه نحو العزل العام، بما في ذلك إغلاق المؤسسات التعليمية ودور العبادة وإيقاف الأنشطة

// انتهى //

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جيبوتي 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10مايو 2020 م واسقررت الحكومة الجيبوتية تمديد فترة العزل العام إلى 17 مايو الجاري، وذلك في سياق الجهود الرامية إلى وقف انتشار فيروس كورونا وأفاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي محمود علي يوسف بأن الحكومة قررت اليوم زيادة تمديد فترة العزل بأسبوع في ضوء ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا مقارنة مع النتائج السابقة.ووفق معطيات لوزارة الصحة الجيبوتية تم تسجيل 1189 حالة إصابة مؤكدة وثلاث وفيات و 834 حالة شفاء.وكانت جيبوتي قد اتخذت تدابير صارمة لوقف انتشار الجائحة تتجه نحو العزل العام، بما في ذلك إغلاق المؤسسات التعليمية ودور العبادة وإيقاف الأنشطة الرياضية والترفيهية، وتعليق الرحلات الجوية، فضلا عن تدابير أخرى ذات صلة.// انتهى //00:06ت م0213

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