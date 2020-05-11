السعودية اليوم / أمانة جدة تنفيذ أكثر 123 ألف حملة وتضبط عددا من المخالفات



جدة 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واس

نفذت أمانة محافظة جدة ممثلة في وكالة البلديات الفرعية 123,305 حملات، أسفرت عن ضبط 857 طناً من المصادرات، و 6795 من مخالفات الأنشطة المستثناه وذلك خلال الفترة من 21 رجب الماضي وحتى اليوم.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن أمانة جدة ضبطت خلال الجولات 5466 من المخالفات الصحية، في نطاق 19 بلدية فرعية ، وذلك في إطار جهودها لتطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية للحد من انتشار فايروس

وأفاد بأن الفرق الرقابية رصدت 278 موقعاً مخالفاً للتكدس في الأسواق، وأغلقت 18 من الأنشطة التي تأكدت إصابتها بالفيروس، كما أصدرت 13721 من الشهادات الصحية وذلك فيما يتعلق بـإلزام مراكز التسوق بـالتباعد الاجتماعي، وعدم الاكتظاظ منعا لنقل العدوى إضافة لمشاركة الأمانة في 460 جولة مع عدد من القطاعات الحكومية ذات العلاقة في إطار حرصها واهتمامها بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

// انتهى //

23:58ت م

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جدة 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسنفذت أمانة محافظة جدة ممثلة في وكالة البلديات الفرعية 123,305 حملات، أسفرت عن ضبط 857 طناً من المصادرات، و 6795 من مخالفات الأنشطة المستثناه وذلك خلال الفترة من 21 رجب الماضي وحتى اليوم.وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن أمانة جدة ضبطت خلال الجولات 5466 من المخالفات الصحية، في نطاق 19 بلدية فرعية ، وذلك في إطار جهودها لتطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا وأفاد بأن الفرق الرقابية رصدت 278 موقعاً مخالفاً للتكدس في الأسواق، وأغلقت 18 من الأنشطة التي تأكدت إصابتها بالفيروس، كما أصدرت 13721 من الشهادات الصحية وذلك فيما يتعلق بـإلزام مراكز التسوق بـالتباعد الاجتماعي، وعدم الاكتظاظ منعا لنقل العدوى إضافة لمشاركة الأمانة في 460 جولة مع عدد من القطاعات الحكومية ذات العلاقة في إطار حرصها واهتمامها بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين.// انتهى //23:58ت م0211

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