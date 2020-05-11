السعودية اليوم / تعليم بيشة تطلق جائزة للتميز في الحلول الإبداعية للأزمات



أبها 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واس

أعلنت إدارة تعليم بيشة اليوم إطلاق جائزة للتميز في إيجاد حلول إبداعية خلال الأزمات.

وأوضح مدير التعليم خالد الغامدي أن الجائزة تستهدف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية لتحفيزهم نحو الممارسات المتميزة في إدارة الأزمات وتحويلها لفرص استثمارية، وإنتاج أعمال متميزة تخدم المجتمع لمواجهة الأزمات بمنهجية علمية وعملية، وإثراء الميدان التربوي بالتجارب التربوية الناجحة ورعاية الموهوبين والمبدعين .

وأضاف بأن جميع مراحل الجائزة تتم بشكل إلكتروني عبر بوابة "تميز" في مرتكزات الجائزة الأربعة وهي "تعزيز الإبداع وتسخير الابتكار، التعلم والتحسين المستمر، تبني المسؤولية المجتمعية، الانتماء والمواطنة"، وذلك من خلال خمسة مجالات للجائزة وهي "المؤهل الدراسي، المهارات الحياتية، التنمية الذاتية، المشاركات التعليمية، المسؤولية المجتمعية" .

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23:57ت م

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