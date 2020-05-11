السعودية | شرطة الرياض : القبض على مقيمَين استدرجا وافدَين واعتديا عليهما وسلبا أموالهما

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شرطة الرياض : القبض على مقيمَين استدرجا وافدَين واعتديا عليهما وسلبا أموالهما والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:06 صباحًا, 11 مايو 2020 م المناطق _ الرياض صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مقيمين من الجنسيتين الأثيوبية والصومالية في العقد الثالث من عمرهما، قاما باستدراج وافِدَين لإيصالهما إلى وجهتهما، ثم اعتديا عليهما وسلبا مبلغ (7600) ريال كان بحوزتهما ، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة ، لإحالتهما إلى النيابة العامة .

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