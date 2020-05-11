شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصوريّ مركبة أمنية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة الرياض القبض على مقيمين اثنين من الجنسية الباكستانية لقيام أحدهما بتصوير الآخر في أحد التطبيقات التفاعلية خلال صعوده على مركبة أمنية.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري ، بأنه إشارة الى ما تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين أحدهما يصور الآخر في أحد التطبيقات التفاعلية أثناء صعوده على مركبة أمنية أثناء وقوفها في أحد المواقف المخصصة أمام أحد المباني، وقيامه بنشر ذلك عبر حسابه، تمكنت الجهات الأمنية، من تحديد هويتهما والقبض عليهما وهما "مقيمان من الجنسية الباكستانية في العقدين الثالث والرابع" واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية وإحالتهما للنيابة العامة.