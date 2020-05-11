شكرا لقرائتكم خبر عن غرف عمليات بالمطارات لخدمة العائدين من الخارج والان نبدء بالتفاصيل
واتخذت التدابير الصحية والوقائية كافة خلال الإجراءات والمراحل التي يخضع لها الركاب منذ وصولهم إلى مطارات المملكة الدولية وحتى صعودهم للحافلات المخصصة لهم.
وتتابع غرفة العمليات بالتعاون مع الجهات المعنية، المواطنين القادمين من الوجهات الدولية ابتداء بإدارة تحركاتهم في صالات المطار، ومتابعة نزولهم من الطائرة بطريقة مقننة لضمان عدم الاصطفاف المتقارب والانتشار داخل صالات السفر مع المحافظة على مسافة آمنة بين الركاب، بالإضافة إلى الإشراف ومراقبة عملية إنزال الأمتعة من الطائرة لضمان عدم انتظار الركاب لوقت طويل في منطقة استلام الأمتعة، وعند بوابة سير الإركاب، ومرورا بمراقبة عمليات الفحص الطبي واستلام حقائب السفر.
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