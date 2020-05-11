شكرا لقرائتكم خبر عن غرف عمليات بالمطارات لخدمة العائدين من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

وفرت مطارات المملكة الدولية "الملك خالد الدولي بالرياض، والملك عبد العزيز الدولي بجدة، والملك فهد الدولي بالدمام" غرف عمليات مشتركة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لخدمة وتسهيل واستقبال المواطنين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن، بهدف سلامتهم والعمل على عودتهم آمنين، وذلك ضمن التدابير الصحية والوقائية من فيروس كورونا المستجد واتخذت التدابير الصحية والوقائية كافة خلال الإجراءات والمراحل التي يخضع لها الركاب منذ وصولهم إلى مطارات المملكة الدولية وحتى صعودهم للحافلات المخصصة لهم. وتتابع غرفة العمليات بالتعاون مع الجهات المعنية، المواطنين القادمين من الوجهات الدولية ابتداء بإدارة تحركاتهم في صالات المطار، ومتابعة نزولهم من الطائرة بطريقة مقننة لضمان عدم الاصطفاف المتقارب والانتشار داخل صالات السفر مع المحافظة على مسافة آمنة بين الركاب، بالإضافة إلى الإشراف ومراقبة عملية إنزال الأمتعة من الطائرة لضمان عدم انتظار الركاب لوقت طويل في منطقة استلام الأمتعة، وعند بوابة سير الإركاب، ومرورا بمراقبة عمليات الفحص الطبي واستلام حقائب السفر.

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