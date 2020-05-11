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شكرا لقرائتكم انخفاض أسعار البنزين في مايو .. 95 بـ 0.82 ريال و 91 بـ 0.67 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
انخفاض أسعار البنزين في مايو .. 95 بـ 0.82 ريال و 91 بـ 0.67 ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة أرامكو السعودية مراجعة أسعار البنزين المحدثة لشهر مايو.
وجاءت أسعار البنزين لشهر مايو كما يلي:
بنزين 91: 0.67 ريال لكل لتر بدلًا من 1.31 ريال لكل لتر.
بنزين 95: 0.82 ريال لكل لتر بدلًا من 1.47 ريال لكل لتر.
وكانت أرامكو أوضحت أن مراجعة أسعار البنزين تتم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم العمل بأسعار البنزين الجديدة في اليوم التالي للمراجعة.
وكانت الدول المنتجة للنفط في منظمة أوبك اجتمعت قبل أسابيع برئاسة المملكة مع عدد من كبار المنتجين خارج أوبك لبحث ضبط أسعار النفط العالمية بعد التراجع الشديد الذي شهدته الأسعار مؤخرًا بعد تراجع الطلب على النفط بتأثير جائحة كورونا على مستوى العالم.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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