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2020-05-11 القبض على باكستانيين صعد أحدهما على مركبة أمنية في الرياض اتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية متابعات الخليج 365 - واس أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على مقيمين اثنين من الجنسية الباكستانية، صعد أحدهما على مركبة أمنية. Advertisements وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري ، بأنه إشارة الى ما تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين أحدهما يصور الآخر في أحد التطبيقات التفاعلية أثناء صعوده على مركبة أمنية أثناء وقوفها في أحد المواقف المخصصة أمام أحد المباني، وقيامه بنشر ذلك عبر حسابه ، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويتهما والقبض عليهما وهما ( مقيمان من الجنسية الباكستانية / في العقدين الثالث والرابع) واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية وإحالتهما للنيابة العامة. تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر









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