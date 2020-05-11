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حالة اختناق في حريق منزل بحي المطار في جازان
بسبب زيادة الأحمال على التوصيلة الكهربائية
متابعات الخليج 365 - جازان
أخمد الدفاع المدني في جازان، مساء أمس الأحد، حريقًا اندلع بغرفة في منزل بحي المطار؛ بسبب زيادة الأحمال على التوصيلة الكهربائية.
وأوضح الدفاع المدني، في تغريدة له عبر تويتر، أن الحادث نتج عنه إصابة شخص باختناق تم علاجه بالموقع وحالته مستقرة.
كما نشر الدفاع المدني “إنفوجرافيك” حدد فيه 3 مسببات رئيسية وراء الحرائق الناتجة عن الالتماس الكهربائي وهي:
- التوصيلات الكهربائية الرديئة أو التي يتم عملها بشكل عشوائي وبواسطة محدودي الخبرة.
- تحميل المقابس أحمالًا زائدة.
- عدم تركيب قواطع أوتوماتيكية تقوم بفصل التيار عند حدوث مشكلة في الأحمال.
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