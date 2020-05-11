اخبار السعوديه

حالة اختناق في حريق منزل بحي المطار في جازان

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم حالة اختناق في حريق منزل بحي المطار في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-05-11

حالة اختناق في حريق منزل بحي المطار في جازان

بسبب زيادة الأحمال على التوصيلة الكهربائية

متابعات الخليج 365 - جازان

أخمد الدفاع المدني في جازان، مساء أمس الأحد، حريقًا اندلع بغرفة في منزل بحي المطار؛ بسبب زيادة الأحمال على التوصيلة الكهربائية.

وأوضح الدفاع المدني، في تغريدة له عبر تويتر، أن الحادث نتج عنه إصابة شخص باختناق تم علاجه بالموقع وحالته مستقرة.

Advertisements

كما نشر الدفاع المدني “إنفوجرافيك” حدد فيه 3 مسببات رئيسية وراء الحرائق الناتجة عن الالتماس الكهربائي وهي:

  • التوصيلات الكهربائية الرديئة أو التي يتم عملها بشكل عشوائي وبواسطة محدودي الخبرة.
  • تحميل المقابس أحمالًا زائدة.
  • عدم تركيب قواطع أوتوماتيكية تقوم بفصل التيار عند حدوث مشكلة في الأحمال.
تابع جديد أخبار فيروس covid19
تابعنا على

4ec6af8722.jpg

تواصل معنا على

282f1793fc.jpg

شارك الخبر






Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حالة اختناق في حريق منزل بحي المطار في جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا