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تجميل أبها بأكثر من 99 ألف زهرة موسمية خلال أسبوع
في سياق برنامج أمانة عسير لتحسين جودة الحياة
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
زرعت أمانة منطقة عسير 99 ألف زهرة موسمية، ورفعت مساحات الرقعة الخضراء إلى 58.400 ألف م2 في مدينة أبها خلال أسبوع، في سياق برنامجها لتحسين جودة الحياة والقضاء على التشوهات البصرية، وخلق مناخ صديق للبيئة تطبيقا لمبادرات جودة الحياة وفقًا للرؤية السعودية وبرنامج التحول الوطني.
وكشف أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، عن زراعة 99 ألف زهرة موسمية متنوعة وزيادة رقعة المسطحات الخضراء بنحو 58.400 ألف م2 وتقليم نحو 370 شجرة وتهذيب أكثر من 33 ألف م2 من المسطحات إلى جانب صيانة شبكات الري بطول تجاوز 11، 100 ألف م2 في مواقع متفرقة من أبها، شملت الحدائق والساحات والميادين.
وأكد أمين عسير أن الهدف من جهود الأمانة يتمثل في خدمة المجتمع، وخلق مناخ ومواقع صديقة للبيئة ومضادة للتلوث في إطار خطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية.
الجدير بالذكر أن أمانة منطقة عسير أنهت مؤخرًا زراعة أكثر من 5100 من أشجار الجاكرندا في مختلف طرقات وميادين مدينة أبها من إجمالي المستهدف لهذا العام وهو 15 ألف شجرة، لتعزيز وفرة الغطاء النباتي من خلال هذه الأشجار؛ لما لها من أثر جمالي على المنطقة، بالإضافة إلى أهميتها كمصدر للأكسجين، وعامل جذب سياحي للمدينة.
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