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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مقيمَيْن من الجنسيتَيْن الإثيوبية والصومالية في العقد الثالث من العمر؛ قاما باستدراج وافدَيْن لإيصالهما إلى وجهتهما، ثم اعتديا عليهما، وسلبا مبلغ (7600) ريال كان بحوزتهما.
وقد جرى إيقاف الجانيَيْن، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.
شرطة الرياض: القبض على مقيمَيْن استدرجا وافدَيْن واعتديا عليهما وسلبا أموالهماوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-11
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مقيمَيْن من الجنسيتَيْن الإثيوبية والصومالية في العقد الثالث من العمر؛ قاما باستدراج وافدَيْن لإيصالهما إلى وجهتهما، ثم اعتديا عليهما، وسلبا مبلغ (7600) ريال كان بحوزتهما.
وقد جرى إيقاف الجانيَيْن، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.
11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
12:16 AM
11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
01:02 AM
من الجنسيتَيْن الإثيوبية والصومالية
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مقيمَيْن من الجنسيتَيْن الإثيوبية والصومالية في العقد الثالث من العمر؛ قاما باستدراج وافدَيْن لإيصالهما إلى وجهتهما، ثم اعتديا عليهما، وسلبا مبلغ (7600) ريال كان بحوزتهما.
وقد جرى إيقاف الجانيَيْن، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.
، شرطة الرياض: القبض على مقيمَيْن استدرجا وافدَيْن واعتديا عليهما وسلبا أموالهما ،
المصدر : الخليج 365
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