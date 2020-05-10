شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مقيمَين استدرجا وافدَين واعتديا عليهما بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة الرياض، القبض على مقيمَين استدرجا وافدَين واعتديا عليهما وسلبا أموالهما. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مقيمين من الجنسيتين الأثيوبية والصومالية في العقد الثالث من عمرهما، قاما باستدراج وافِدَين لإيصالهما إلى وجهتهما، ثم اعتديا عليهما وسلبا مبلغ (7600) ريال كان بحوزتهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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