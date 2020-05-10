شكرا لقرائتكم خبر عن «آل الشيخ»: نظام الجامعات الجديد نقلة نوعية بمسيرة التعليم والان نبدء بالتفاصيل

رفع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على القرارات المتعلقة بتعيين رؤساء الجامعات.

وثمن "آل الشيخ" عالياً الدعم الذي يحظى به قطاع التعليم من القيادة الحكيمة - أعزها الله-، والتوجيه بدعم القيادات الجامعية نحو مزيد من العطاء.

وأكد الدكتور آل الشيخ أن صدور هذه القرارات جاءت لضمان الحوكمة الشاملة في تطبيق نظام الجامعات الجديد الذي يُعد نقلة نوعية متميزة في مسيرة التعليم الجامعي في المملكة، والرفع من مستوى كفاءة عمل وإدارة للجامعات، ودورها المحوري في العملية التعليمية، وخدمة المجتمع، والبحث والابتكار، والعلاقة مع القطاع الخاص.

وأشار وزير التعليم إلى أن القرارات شملت إحلال عبارة (رؤساء الجامعات) محل عبارة (مديرو الجامعات) أينما وردت في أحكام نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، كما شملت الموافقة استثناء من أحكام البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 1441/3/2هـ يُعين رؤساء الجامعات وفقاً لأحكام نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 1441/3/2هـ، ويحل وزير التعليم محل مجلس الأمناء فيما يتعلق بترشيح رؤساء الجامعات، وذلك إلى حين تشكيل ذلك المجلس.

وأوضح أنه تمت الموافقة على استمرار مديري الجامعات القائمين بالعمل عند إقرار هذه البنود في ممارسة مهماتهم، وذلك إلى أن يتم التعيين وفق أحكام نظام الجامعات، كما شملت الموافقة صرف الرواتب والمزايا المالية لرؤساء الجامعات الذين يتم التعاقد معهم وفقاً لنظام الجامعات المشار إليه، من الميزانية المخصصة لكل جامعة.