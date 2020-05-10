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2020-05-11 القبض على مقيمين استدرجا وافدين واعتديا عليهما وسلبا أموالهما بالرياض جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة متابعات الخليج 365 - واس أعلنت شرطة الرياض القبض على مقيمَين استدرجا وافدَين واعتديا عليهما وسلبا أموالهما. Advertisements وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مقيمين من الجنسيتين الأثيوبية والصومالية في العقد الثالث من عمرهما، قاما باستدراج وافِدَين لإيصالهما إلى وجهتهما، ثم اعتديا عليهما وسلبا مبلغ (7600) ريال كان بحوزتهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى النيابة العامة. تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر









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