، ماجد عبدالله لـ"الخليج 365": لنبقَ في المنزل.. ولا ننسَ أبطال الصحة والأمن من الدعاء ،

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طالب نجم الكرة السعودية ومهاجم النصر (السابق) ماجد عبدالله بمساعدة أبطال الصحة والقطاعات الأمنية، وذلك بالبقاء في المنزل، وتنفيذ التعليمات والتوجيهات التي تصدر عن وزارة الصحة من أجل سلامة الجميع.
وقال الكابتن ماجد في تصريح إلى "الخليج 365": العالم يمرُّ بعارض صحي، هو تفشي جائحة كورونا (كوفيد - 19). وحكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، ومتابعة سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لم تألُ جهدًا، بل إن الإنسان جاء أولاً من حيث العناية والاهتمام في أجندة حكومتنا -أعزها الله-؛ لذا علينا نحن المواطنين والمقيمين أن نتكاتف مع دولتنا، وأن نلتزم بتوجيهات وزارة الصحة والقطاعات الأمنية؛ إذ يعملون على سلامتنا ليل نهار حتى نتخطى هذا العارض بمشيئة الله في القريب العاجل.
وطالب الكابتن ماجد الجميع بالدعاء لأبطال الصحة والقطاعات الأمنية والمتطوعين نظير الجهود الكبيرة التي يقدمونها لسلامة المواطن والمقيم معًا.
ولم يُخفِ ماجد قيامه ببعض التمارين الخفيفة أثناء شهر رمضان المبارك، ولكن داخل المنزل؛ وذلك لتنشيط الدورة الدموية للجسم، مع الالتزام ببرنامج غذائي مناسب.
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 11:52 PM
قال إن التمارين في المنزل ضرورية مع التوازن الغذائي
طالب نجم الكرة السعودية ومهاجم النصر (السابق) ماجد عبدالله بمساعدة أبطال الصحة والقطاعات الأمنية، وذلك بالبقاء في المنزل، وتنفيذ التعليمات والتوجيهات التي تصدر عن وزارة الصحة من أجل سلامة الجميع.
وقال الكابتن ماجد في تصريح إلى "الخليج 365": العالم يمرُّ بعارض صحي، هو تفشي جائحة كورونا (كوفيد - 19). وحكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، ومتابعة سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لم تألُ جهدًا، بل إن الإنسان جاء أولاً من حيث العناية والاهتمام في أجندة حكومتنا -أعزها الله-؛ لذا علينا نحن المواطنين والمقيمين أن نتكاتف مع دولتنا، وأن نلتزم بتوجيهات وزارة الصحة والقطاعات الأمنية؛ إذ يعملون على سلامتنا ليل نهار حتى نتخطى هذا العارض بمشيئة الله في القريب العاجل.
وطالب الكابتن ماجد الجميع بالدعاء لأبطال الصحة والقطاعات الأمنية والمتطوعين نظير الجهود الكبيرة التي يقدمونها لسلامة المواطن والمقيم معًا.
ولم يُخفِ ماجد قيامه ببعض التمارين الخفيفة أثناء شهر رمضان المبارك، ولكن داخل المنزل؛ وذلك لتنشيط الدورة الدموية للجسم، مع الالتزام ببرنامج غذائي مناسب.
، ماجد عبدالله لـ"الخليج 365": لنبقَ في المنزل.. ولا ننسَ أبطال الصحة والأمن من الدعاء ،
المصدر : الخليج 365
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