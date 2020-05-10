، مدرب الأهلي السابق غروس يعلن اعتزاله التدريب ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المدرب السويسري كريستيان غروس مدرب الأهلي السابق يوم الأحد اعتزاله التدريب، وذلك بعد نهاية تجربته القصيرة مع الأهلي بين أواخر العام الماضي ومطلع الجاري.

وقال غروس لبرنامج "سبورتس بانوراما" السويسري إن مشواره كمدرب انتهى، بيد أنه أشار إلى احتمالية العودة للتدريب مجددًا في حال وصول عرض مغرٍ.

ويعد السويسريون، غروس (65 عامًا) أنجح مدرب في تاريخ بلادهم، إذ حصل على جائزة مدرب العام 9 مرات، من خلال قيادته لعدة أندية غراسشوبر وبازل ويونغ بويز، كما درب شتوتغارت الألماني وتوتنهام اللندني، قبل أن ينتقل إلى العمل في منطقة الشرق الأوسط عن طريق نادي الأهلي مطلع موسم 2014-2015، وحقق خلال مشواره الرياضي 19 بطولة، منها تسع بطولات دوري..

ومع الأهلي حقق في موسمه الأول كأس ولي العهد، وفي الموسم الثاني توج بلقب بطل الدوري بعد غياب طويل وضم إليه كأس الملك، قبل أن يقرر الرحيل ويعود بعد بضعة أشهر لكن دون تحقيق إنجاز يُذكر، ويتوجه بعدها إلى الزمالك المصري الذي حقق معه لقب الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر السعودي المصري.



واستعان الأهلاويون بغروس للمرة الثالثة مطلع الموسم الحالي بعد إقالة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، لكن تجربته لم تدم أكثر من 4 أشهر وتمت إقالته.