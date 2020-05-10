، الدوري الألماني: ظهور حالات جديدة بـ"كورونا" لن يعيق عودة المنافسات ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم أن ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد لن يؤثر في معاودة المنافسات الأسبوع المقبل، وذلك في أعقاب وضع فريق دينامو دريسدن من الدرجة الثانية بكامله في الحجر الصحي لأسبوعَيْن.

يأتي ذلك مع تسجيل البيانات الألمانية تزايدًا في حالات الإصابة بـ"كوفيد-19"، وذلك بعد أيام من إعلان المستشارة أنيغلا مريكل تجاوز البلاد "المرحلة الأولى" من الوباء، مع تخفيف المقاطعات الـ16 القيود الاجتماعية ضمن إجراءات، شملت منح الضوء الأخضر لعودة كرة القدم من دون جمهور.

وحدَّدت الرابطة 16 مايو موعدًا لاستئناف موسم 2019-2020م في الدرجتَيْن الأولى والثانية؛ لتصبح البوندسليغا بذلك أول بطولة كرة قدم كبرى في أوروبا تستأنف نشاطها الذي عُلِّق منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي جائحة "كوفيد-19".

ووضعت السلطات الكروية بروتوكولاً صحيًّا صارمًا وإجراءات وقائية متعددة للعودة، لكن الأيام الماضية شهدت تسجيل حالات إصابات في صفوف بعض الأندية من الدرجتَيْن وصولاً إلى إعلان وضع فريق دريسدن كاملاً في الحجر لمدة 14 يومًا ليل السبت؛ وهو ما سيحول دون مشاركته في استئناف المباريات بدءًا من السبت.

وستنطلق المرحلة السادسة والعشرين السبت بمباريات، أبرزها في الدرجة الأولى "دربي الرور" بين شالكه وبوروسيا دورتموند، بينما يحل حامل اللقب بايرن ميونيخ ضيفًا على أونيون برلين الأحد.

ويتصدر بايرن الترتيب بفارق أربع نقاط عن بوروسيا دورتموند.ألمانيا رابطة الدوري الألماني لكرة القدم فيروس كورونا الجديد