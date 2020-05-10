محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى والد الزميل هادي محمد شرجاب بعد معاناة مع المرض. الزميل هادي شرجاب يتلقى العزاء على جوال رقم 0551049779. "الخليج 365" تتقدم بخالص العزاء والمواساة لزميل هادي، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 11:50 PM Advertisements والد الزميل هادي شرجاب في ذمة الله والد الزميل هادي شرجاب في ذمة الله انتقل إلى رحمة الله تعالى والد الزميل هادي محمد شرجاب بعد معاناة مع المرض. الزميل هادي شرجاب يتلقى العزاء على جوال رقم 0551049779. "الخليج 365" تتقدم بخالص العزاء والمواساة لزميل هادي، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. الكلمات المفتاحية ، والد الزميل هادي شرجاب في ذمة الله ،

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