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ضبطت أمانة الحدود الشمالية خلال جولتها الرقابية اليوم 1736 كيلوجرامًا من الخضار بسبب سوء تداولها.
وشددت الأمانة على عملها المتواصل في تنفذ عديد الجولات الرقابية على جميع المحال والأنشطة التجارية المتعلقة بالصحة العامة، عبر فرق رقابية متخصصة ومزودة بجميع وسائل الكشف عن المنتجات والأغذية.
ولفتت الأمانة الانتباه إلى وضعها لخطط وتدابير احترازية من شأنها أن تعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بتكثيف الجولات على المحال والمنشآت كافة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.الحدود الشمالية أمانة الحدود الشمالية الخضار فيروس كورونا الجديد
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 11:01 PM
الأمانة تكثف الجولات على المحال والمنشآت كافة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
ضبطت أمانة الحدود الشمالية خلال جولتها الرقابية اليوم 1736 كيلوجرامًا من الخضار بسبب سوء تداولها.
وشددت الأمانة على عملها المتواصل في تنفذ عديد الجولات الرقابية على جميع المحال والأنشطة التجارية المتعلقة بالصحة العامة، عبر فرق رقابية متخصصة ومزودة بجميع وسائل الكشف عن المنتجات والأغذية.
ولفتت الأمانة الانتباه إلى وضعها لخطط وتدابير احترازية من شأنها أن تعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بتكثيف الجولات على المحال والمنشآت كافة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.
، الحدود الشمالية.. ضبط 1736 كيلو جرامًا من الخضار بسبب سوء تداولها ،
المصدر : الخليج 365
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