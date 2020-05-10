محمد بن مسعود - الدمام - 10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 11:01 PM دعمًا لرجال الأمن ومنسوبي "الصحة" بالصور.. سجون الشرقية تشارك في مبادرة "نحن معكم" بالصور.. سجون الشرقية تشارك في مبادرة "نحن معكم" شاركت مديرية السجون بالمنطقة الشرقية في مبادرة "نحن معكم" والتي انطلقت في عدة سجون بالمملكة دعماً لرجال الأمن بالميدان ومنسوبي وزارة الصحة في المستشفيات وذلك بتوزيع وجبات إفطار صائم تقديراً لهم ولجهودهم طيلة الفترة الماضية في مكافحة فايروس كورونا . الكلمات المفتاحية ، بالصور.. سجون الشرقية تشارك في مبادرة "نحن معكم" ،

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