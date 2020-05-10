شكرا لقرائتكم خبر عن 500 ألف جولة رقابية على الأسواق في شهرين والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت الوزارة أن هذه الجولات تأتي في إطار الجهود المتكاملة والمستمرة التي يبذلها القطاع البلدي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد COVID 19.
وبينت " الشؤون البلدية والقروية " أن الجولات الرقابية استهدفت أسواق المنتجات الغذائية والمراكز التجارية ومنافذ البيع، والمحال التي تتعلق أنشطتها بالصحة العامة بهدف التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية لإيجـاد بيئة آمنة للمتسوقين والعاملين فيها، وتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، وتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية ورفع مستوى الصحة العامة والسلامة الغذائية.
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