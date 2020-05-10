شكرا لقرائتكم خبر عن 500 ألف جولة رقابية على الأسواق في شهرين والان نبدء بالتفاصيل

كشفت إحصائيات وزارة الشؤون البلدية والقروية عن تنفيذ الأمانات والبلديات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين 552.434 جولة رقابية وتفتيشية مكثفة على المنشآت الغذائية ومغاسل الملابس، وأسواق النفع العام للتأكد من سلامة الأغذية، وتطبيق أنظمة ولوائح الاشتراطات الصحية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا

وأكدت الوزارة أن هذه الجولات تأتي في إطار الجهود المتكاملة والمستمرة التي يبذلها القطاع البلدي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد COVID 19.

وبينت " الشؤون البلدية والقروية " أن الجولات الرقابية استهدفت أسواق المنتجات الغذائية والمراكز التجارية ومنافذ البيع، والمحال التي تتعلق أنشطتها بالصحة العامة بهدف التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية لإيجـاد بيئة آمنة للمتسوقين والعاملين فيها، وتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، وتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية ورفع مستوى الصحة العامة والسلامة الغذائية.