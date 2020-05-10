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500 ألف جولة رقابية على الأسواق في شهرين 

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كشفت إحصائيات وزارة الشؤون البلدية والقروية عن تنفيذ الأمانات والبلديات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين 552.434 جولة رقابية وتفتيشية مكثفة على المنشآت الغذائية ومغاسل الملابس، وأسواق النفع العام للتأكد من سلامة الأغذية، وتطبيق أنظمة ولوائح الاشتراطات الصحية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بفيروس .

وأكدت الوزارة أن هذه الجولات تأتي في إطار الجهود المتكاملة والمستمرة التي يبذلها القطاع البلدي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للحد من تفشي COVID 19.

وبينت " الشؤون البلدية والقروية " أن الجولات الرقابية استهدفت أسواق المنتجات الغذائية والمراكز التجارية ومنافذ البيع، والمحال التي تتعلق أنشطتها بالصحة العامة بهدف التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية لإيجـاد بيئة آمنة للمتسوقين والعاملين فيها، وتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، وتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية ورفع مستوى الصحة العامة والسلامة الغذائية.

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