شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 1700 كيلو «خضار» بسبب سوء تداولها بالشمالية والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت أمانة الحدود الشمالية خلال جولتها الرقابية اليوم، 1736 كيلو جرام من الخضار بسبب سوء تداولها.

وأكدت الأمانة على عملها المتواصل في تنفذ العديد من الجولات الرقابية على جميع المحال والأنشطة التجارية المتعلقة بالصحة العامة، عبر فرق رقابية متخصصة ومزودة بجميع وسائل الكشف عن المنتجات والأغذية.

وأشارت إلى وضعها خططا وتدابير احترازية من شأنها أن تعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بتكثيف الجولات على المحال والمنشآت كافة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.