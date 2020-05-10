التحالف العربي بقيادة السعودية: 3051 خرقًا حوثيًا لوقف إطلاق النار في اليمن منذ إعلانه المزيد

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأحد، أن مليشيا الحوثي الانقلابية، ارتكبت 139 خرقًا لوقف إطلاق النار في اليمن خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال التحالف العربي، في بيان، إن حصيلة الانتهاكات الحوثية لهدنة اليمن منذ إعلان وقف إطلاق النار وصل إلى 3051 خرقا.

وأكد البيان أن التزام التحالف العربي بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، وتطبيق أقصى درجات ضبط النفس مع الاحتفاظ بحق الرد المشروع على الانتهاكات.

وفي وقت سابق الأحد، كذب التحالف العربي مزاعم الحوثيين بترحيل السعودية 800 صومالي إلى اليمن عبر محافظة الجوف.

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وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، العقيد الركن تركي المالكي، إن المزاعم الحوثية تعد امتدادا للأعمال والتصرفات غير الإنسانية التي تنتهجها المليشيا الإرهابية ضد المهاجرين من الدول الأفريقية إلى اليمن.

واتهم العقيد المالكي، المليشيا الحوثية الإرهابية بالتهجير والإجبار على النزوح تحت تهديد السلاح لأكثر من 8 آلاف مهاجر من الدول الأفريقية إلى اليمن ودفعهم باتجاه أراضي المملكة ومن بينهم النساء والأطفال في شهر أبريل/نيسان الماضي.

وأكد أن مليشيا الحوثي تحاول استغلال الأوضاع العالمية بتفشي فيروس كورونا لمحاولة إرباك أمن الحدود واستثارة المنظمات الدولية غير الحكومية، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية.

والسبت، أعلن التحالف العربي ارتكاب مليشيا الحوثي الإرهابية 2797 خرقا للهدنة المتفق عليها منذ8 أبريل/نيسان الماضي لمدة أسبوعين، وجرى تمديدها شهراً إضافياً في الـ23 من الشهر نفسه وحتى 23 مايو/آيار الجاري.