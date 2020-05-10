الجيش الليبي: مقتل قائد الفيلق الثاني من مرتزقة تركيا في مواجهات بعين زارة جنوبي العاصمة طرابلس المزيد

أعلن الجيش الوطني الليبي، الأحد، مقتل قائد ما يعرف بـ"الفيلق الثاني" من مرتزقة تركيا في ليبيا.



وأوضحت شعبة الإعلام الحربي، في بيان، أن قوات الجيش الليبي تمكنت من قتل الإرهابي السوري محمد هنداوي، قائد الفيلق الثاني، من مرتزقة تركيا في ليبيا، وذلك خلال عملية نوعية بمحور عين زارة جنوب شرقي العاصمة طرابلس.

وأوضح البيان أن الوحدات العسكرية بالقوات الليبية تقوم بعملية نوعية منذ فجر الأحد بمحور عين زاره بهدف استهدافه الإرهابي ( هندواي) ومرتزقة آخرين، وقد تمكنت الوحدات من تنفيذ العملية النوعية هدفها بنجاح وقامت بقتل قائد الفيلق الثاني.

ونهاية مارس/ آذار الماضي أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري مقتل مقتل 103 مرتزقا سوريا من الفيلق الثاني الذي يضم فرق (السلطان مراد -فصيل المعتصم- فصيل الحمزات)، والفيلق الثالث الذي يضم (جبهة النصرة -فيلق المجد -لواء الشمال).

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وبلغ إجمالي المرتزقة السوريين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، 8250 “مرتزق” بينهم 268 قتيلا، بحسب بيان المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد.

وارتكب المرتزقة السوريون القادمين من تركيا جملة من الجرائم أبرزها منتصف أبريل/ نيسان الماضي حيث هاجموا بدعم من الطيران التركي المسير سجونا محتجزا فيها عناصر وقيادات تنظيم داعش في مدينتي صرمان وصبراتة، وأطلقوا سراحهم.

وفور دخول صبراتة، أقدمت المليشيات على تدمير المدينة وحرق مؤسساتها وعلى رأسها مراكز الشرطة وغرفة عمليات "محاربة تنظيم داعش".

كما انتشرت جرائم الخطف والسرقة وتخريب معالم المدينة الأثرية والتعدي على المال الخاص والعام، وإعدامات ميدانية ضد عناصر الأمن ما يعد وفقا للقوانين الدولية جرائم حرب.