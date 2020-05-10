المغرب يسجل 153 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأحد، تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6063 حالة. وقال مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالمغرب محمد اليوبي إنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين لتبلغ حصيلة الوفيات إلى 188. وأضاف أنه تم تسجيل 93 حالة شفاء إضافية ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2554 حالة. وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية.

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