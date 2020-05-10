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تقلبات جوية على المملكة لمدة شهر
بحسب ما توقع خالد الزعاق
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، استمرار حالة التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق المملكة حتى نهاية رمضان.
وقال الزعاق، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “تستمر التقلبات الجوية حتى نهاية رمضان وتستقر الأجواء بعد شهر من الآن تقريبًا”.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطولًا لأمطار رعدية على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم والشرقية.
كما توقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية على منطقة الحدود الشمالية.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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