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139 اختراقًا حوثيًّا لإطلاق النار خلال 24 ساعة
شملت الأعمال العسكرية العدائية واستخدام الأسلحة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، أن اختراقات الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران لوقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 139 اختراقًا.
وقال التحالف: إن اختراقات الميليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار منذ إعلانه حتى اليوم بلغت 3051 اختراقًا، موضحًا أن الاختراقات شملت الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ الباليستية.
وشدد التحالف على أنه يطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات، مؤكدًا في الوقت نفسه استمراره بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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