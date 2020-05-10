توجيه جديد من الملك سلمان وولي العهد .. تعرف عليه

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 10 مايو 2020 10:23 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار السعودية 178 زيارة

Advertisements

تستضيف المملكة مؤتمر المانحين لليمن 2020، بمشاركة الأمم المتحدة يوم 2 يونيو القادم، من خلال مؤتمر افتراضي تترأسه المملكه.

ودعت المملكة الدول المانحة بالمبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير بالوقوف مع اليمن وشعبه.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، وانطلاقاً من مساهمات المملكة الإنسانية والتنموية عالمياً وفي اليمن على وجه الخصوص.

وتعد المملكة الدولة الأولى المانحة لليمن تاريخيًا، وخصوصا في السنوات الخمس الماضية بتقديمها مساعدات إنسانية وإغاثية ومعونات للاجئين اليمنيين ومساعدات تنموية من خلال إعادة الإعمار ودعم البنك المركزي اليمني.